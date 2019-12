Friday’s District 9 Basketball Scores

Dec. 27 basketball scores.

BOYS

CARL TRUANCE HOLIDAY TOURNAMENT AT PUNXSUTAWNEY

Clarion 52, Bald Eagle Area 49

Punxsutawney 52, Marion Center 44

DUBOIS HOLIDAY TOURNAMENT

Brookville 57, Brockway 39

DuBois 56, DuBois Central Catholic 38

ELK COUNTY TOURNAMENT AT ST. MARYS

Ridgway 34, Johnsonburg 27

Elk County Catholic 46, St. Marys 41

JASPER-TROUPSBURG (N.Y.) CHRISTMAS TOURNAMENT

Bradford Central (N.Y.) 85, Whitesville (N.Y.) 21

Northern Potter 52, Jasper-Troupsburg (N.Y.) 36

KIWANIS CHRISTMAS TOURNAMENT AT NORTH PENN-LIBERTY

Muncy vs. Williamson – No report

North Penn-Liberty 86, Galeton 17

MERCER SHOOTOUT

Ambridge 64, Ellwood City 55

Mercer 51, Moniteau 45

PURCHASE LINE CHRISTMAS TOURNAMENT

Ligonier Valley 83, Harmony 38

Clearfield 63, Purchase Line 54

REDBANK VALLEY HOLIDAY CLASSIC

A-C Valley 56, North Clarion 54

Redbank Valley 62, Forest Area 44

SHEFFIELD SPORTS BOOSTERS CHRISTMAS TOURNAMENT

Kane 40, Smethport 35

Youngsville 53, Sheffield 33

UNION CHRISTMAS TOURNAMENT

Saegertown 53, Venango Catholic 34

Reynolds 60, Union 55

WEST SHAMOKIN HOLIDAY TOURNAMENT

Clarion-Limestone 84, Karns City 65

West Shamokin 57, Burrell 35

NON-CONFERENCE

Philipsburg-Osceola 76, Curwensville 34

GIRLS

BROOKVILLE CHRISTMAS TOURNAMENT

Brockway 41, DuBois Central Catholic 35

Brookville 59, DuBois 44 (D9 League game)

CANTON TOURNAMENT

Troy defeated North Penn-Liberty – No score reported

Canton 39, Galeton 29

CARL TRUANCE HOLIDAY TOURNAMENT AT PUNXSUTAWNEY

Hazleton beat Marion Center – No score reported

Punxsutawney 58, Moniteau 32

DON HALL MEMORIAL TOURNAMENT AT CRANBERRY

Consolation: Keystone 43, Franklin 28

Championship: Harbor Creek 49, Cranberry 26

ELK COUNTY TOURNAMENT AT ST. MARYS

Ridgway 32, Elk County Catholic 30

St. Marys 49, Johnsonburg 10

KANE CHRISTMAS TOURNAMENT

North Clarion 49, Clarion 36

Kane 54, Eisenhower 30

MERCER CHRISTMAS TOURNAMENT

Grove City 56, A-C Valley 26

Mercer 73, Imani Christian Academy 34

NORTH PENN-MANSFIELD LADY TIGER HOLIDAY TOURNAMENT

South Williamsport 49, Jersey Shore 28

North Penn-Mansfield 53, Northern Potter 27

UNION CHRISTMAS TOURNAMENT

Clarion-Limestone 56, Sheffield 13

Union 49, Cameron County 42

WEST SHAMOKIN CHRISTMAS TOURNAMENT

Freeport 68, Redbank Valley 59

West Shamokin 62, Ligonier Valley 15

NON-CONFERENCE

Karns City 38, Wilmington 26

Clearfield 49, Curwensville 16

Rocky Grove 41, Forest Area 14

Port Allegany at Wellsboro, 1:30 p.m.- PPD to TBA

