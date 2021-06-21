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EXPIRED: WEATHER ALERT: Severe Thunderstorm Watch Issued for Clarion County

Monday, June 21, 2021 @ 04:06 PM

Posted by Joanne Bauer

Screenshot 2021-06-21 161037CLARION CO., Pa. (EYT) – A severe thunderstorm watch has been issued for Clarion County and surrounding areas.

The National Weather Service of Pittsburgh issued the following severe weather message at 3:19 p.m. on Monday, June 21, 2021:

Severe Thunderstorm Watch
319 PM EDT MON JUN 21 2021

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 299 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS:

COUNTIES:

ARMSTRONG
BUTLER
CLARION
FOREST
INDIANA
JEFFERSON
VENANGO

ALLEGHENY
BEAVER
FAYETTE
GREENE
WASHINGTON
WESTMORELAND

CITIES:

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, BROOKVILLE, BUTLER, CADIZ, CALDWELL, CAMBRIDGE, CANONSBURG, CLARION, CONNELLSVILLE, DAVIS, FAIRMONT, FOLLANSBEE, FORD CITY, FRANKLIN, GREENSBURG, INDIANA, KINGWOOD, KITTANNING, LATROBE, MARTINS FERRY, MASONTOWN, MONACA, MORGANTOWN, MOUNDSVILLE, MURRYSVILLE, NEW KENSINGTON, NEW MARTINSVILLE, OIL CITY, PARSONS, PITTSBURGH METRO AREA, PUNXSUTAWNEY, ST. CLAIRSVILLE, STEUBENVILLE, TERRA ALTA, THOMAS, TIONESTA, UNIONTOWN, WASHINGTON, WAYNESBURG, WEIRTON, WELLSBURG, WHEELING, AND WOODSFIELD.

IN EAST CENTRAL OHIO

BELMONT
GUERNSEY
HARRISON
JEFFERSON OH
MONROE
NOBLE

IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN NORTHEAST WEST VIRGINIA

PRESTON
TUCKER

IN NORTHERN WEST VIRGINIA

MARION
MONONGALIA
WETZEL

IN THE NORTHERN PANHANDLE OF WEST VIRGINIA

BROOKE
HANCOCK
MARSHALL
OHIO


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