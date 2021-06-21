EXPIRED: WEATHER ALERT: Severe Thunderstorm Watch Issued for Clarion County
CLARION CO., Pa. (EYT) – A severe thunderstorm watch has been issued for Clarion County and surrounding areas.
The National Weather Service of Pittsburgh issued the following severe weather message at 3:19 p.m. on Monday, June 21, 2021:
Severe Thunderstorm Watch
319 PM EDT MON JUN 21 2021
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 299 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS:
COUNTIES:
ARMSTRONG
BUTLER
CLARION
FOREST
INDIANA
JEFFERSON
VENANGO
ALLEGHENY
BEAVER
FAYETTE
GREENE
WASHINGTON
WESTMORELAND
CITIES:
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALIQUIPPA, AMBRIDGE, BEAVER FALLS, BROOKVILLE, BUTLER, CADIZ, CALDWELL, CAMBRIDGE, CANONSBURG, CLARION, CONNELLSVILLE, DAVIS, FAIRMONT, FOLLANSBEE, FORD CITY, FRANKLIN, GREENSBURG, INDIANA, KINGWOOD, KITTANNING, LATROBE, MARTINS FERRY, MASONTOWN, MONACA, MORGANTOWN, MOUNDSVILLE, MURRYSVILLE, NEW KENSINGTON, NEW MARTINSVILLE, OIL CITY, PARSONS, PITTSBURGH METRO AREA, PUNXSUTAWNEY, ST. CLAIRSVILLE, STEUBENVILLE, TERRA ALTA, THOMAS, TIONESTA, UNIONTOWN, WASHINGTON, WAYNESBURG, WEIRTON, WELLSBURG, WHEELING, AND WOODSFIELD.
IN EAST CENTRAL OHIO
BELMONT
GUERNSEY
HARRISON
JEFFERSON OH
MONROE
NOBLE
IN WEST VIRGINIA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN NORTHEAST WEST VIRGINIA
PRESTON
TUCKER
IN NORTHERN WEST VIRGINIA
MARION
MONONGALIA
WETZEL
IN THE NORTHERN PANHANDLE OF WEST VIRGINIA
BROOKE
HANCOCK
MARSHALL
OHIO
Copyright © 2021 EYT Media Group, Inc. All rights reserved. Any copying, redistribution or retransmission of the contents of this service without the express written consent of EYT Media Group, Inc. is expressly prohibited.