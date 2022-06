North Clarion High School Releases Principal’s List, Honor Roll

FRILLS CORNERS, Pa. (EYT) – North Clarion Junior Senior High School released its principal’s list and honor roll for the 4th grading period.

Principal’s List

Grade 7 – Gwen Griebel, Abigail Hastings, Myia Hetrick, Brileigh Hook, Dean Sliker, Sara Vanish, and Kevin Young.

Grade 8 – Julian Bellotti, Makenna Burns, and Jackson Pappas.

Grade 9 – Emalie Best, Shelby Faller, Maggie Mahle, Allison Ochs, Dane Sliker, and Tytus Troup.

Grade 10 – Rebecca Bauer, Lily Bell, Ava Best, Kaylee Castner, Julia Daum, Gavin Howarth, Natalee McWilliams, Wade Peters, Brynn Siegel, and Aiden Thomas.

Grade 11 – Katelyn Bauer, Andrew Castner, Owen Shaffer, Hannah Shaw, and Kaleb Wolbert.

Grade 12 – Alana Brooks and Lily Parrish.

Honor Roll

Grade 7 – Abbigale Bell, Adeline Best, Julia Brooks, Grace Carroll, Meagan Detar, Abigail Lauer, Ella Lauer, and Jillian Ochs.

Grade 8 – Kaden Baumcratz, Abigail Best, Logan Bish, Alexa Carll, Reese Cornecki, Luke Dinger, McKinzie Lencer, Landon Lutz, Thomas Phillips, Kelton Stitt, and Calvin Vantassel.

Grade 9 – Ava Bilunka, Stephen Bilunka, Gabriel Fair, Ainsley Hartle, Nathan Kahle, Emma Kosmiski, Jack Maxwell, Brodie Pack, Abigail Seaholtz, Addison Siegel, and Ann Weikert.

Grade 10 – Emma Buckley, Ethan Burns, Ethan Carll, Noah Gatesman, Madison Gilara, Drake Irwin, Mason Montana, Lin Nestor, Brandon Ochs, Brooke Schmader, Mason Shaftic, Conner Sliker, Sophia Wise, and Patrick Young.

Grade 11- Maria Bauer, Kayleigh Capelle, Kylie Disney, Molly Ellenberger, Natalie Kahle, Emma McFarland, Kaine McFarland, Morgan Minich, Taylor Sherbine, Olivia Siegel, Wynter Troup, and Karissa Weaver.

Grade 12 – Cole Anderson, Abbey Barron, Maggie Boehme, Isaac Gilara, Amya Green, Claire Kriebel, Braden Ochs, Reagan Pack, Shawna Pack, Collin Schmader, Autumn Shaw, Chaise Siegel, and Tristian Sliker.

