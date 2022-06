Local Students Make Penn State DuBois Spring Dean’s List

DUBOIS, Pa. – Penn State DuBois has announced the campus dean’s list for the spring 2022 semester.

In recognition of academic excellence, students who maintain a grade-point average of 3.50 or higher are named to the dean’s list each semester.

Penn State DuBois dean’s list students for spring 2022 are as follows:

– Ayomide Adedeji, Lekki, Nigeria



– Sara Allaman, Cranberry, PA– Haeden Allbeck, Millville, PA– Rachel Allegretto, Force, PA– Hannah Allen, DuBois, PA– Kris Anderson, Saint Marys, PA– Nathan Banner, Venus, PA– Mackenzie Bauer, Lucinda, PA– Megan Baumcratz, Lucinda, PA– Emily Bennett, Philipsburg, PA– Louise Bennett, Punxsutawney, PA– Nathan Bennett, Falls Creek, PA– Jebediah Blackburn, Mahaffey, PA– Bailey Bloom, Woodland, PA– Nathan Bloom, Olanta, PA– Lucas Bowser, Rimersburg, PA– Cole Breon, Millheim, PA– Cole Bressler, Curwensville, PA– Andrew Britton, Punxsutawney, PA– Paul Brosky, Brockway, PA– Nicolette Brossard, Frenchville, PA– Michael Brubaker, DuBois, PA– Legend Bruner, Curwensville, PA– Jordan Bundy, Ridgway, PA– Nanna Bush, Saint Marys, PA– Devin Carns, Clearfield, PA– Emma Cavalline, Brockway, PA– Skylar Ceprish, Allport, PA– Taylor Charles, DuBois, PA– Brenden Ching, Santa Clarita, CA– Scot Coble, Marion Center, PA– Marcus Copelli, Brockway, PA– Alexis Cowburn, Bradford, PA– Donald Crabtree, DuBois, PA– Zavyer Craft, Midland, PA– Raymond Cunningham, Reynoldsville, PA– Allie Danko, Morrisdale, PA– Jessica Davis, Osceola Mills, PA– Madison Davis, Clearfield, PA– Jacob DeBerti, Brookville, PA– Alyssa Dobson, Kersey, PA– Elise DuFour, Clearfield, PA– Megan Durandetta, Olanta, PA– Jacob Ebel, Punxsutawney, PA– Darien Ehrensberger, Saint Marys, PA– Karen Emmerich, DuBois, PA– Laurie Enders, Ford City, PA– Osagie Evbuomwan, Fort Polk, LA– Garrett Fischer. Punxsutawney, PA– Maura Fledderman, Kersey, PA– Hannah Freeburg, Ridgway, PA– Aleigha Geer, DuBois, PA– Isaac Gray, Brookville, PA– Catherine Gregory, Luthersburg, PA– Andrew Griffiths, Pine Grove, PA– Brook Grove, Valier, PA– Kayden Grubbs, Winburne, PA– Christina Haag, Curwensville, PA– Nathan Halowell, Falls Creek, PA– Emily Hanes, Clearfield, PA– Trevor Hanna, Lock Haven, PA– Dakota Hetrick, DuBois, PA– David Hetrick, Kersey, PA– Tara Hinderliter, Seminole, PA– Emalee Horner, DuBois, PA– Cayleigh Huffman, Cabot, AR– Nicholas Humble, Punxsutawney, PA– Larissa James-LaBranche, Wimauma, FL– Eamon Jamieson, Rochester Mills, PA– Heather Jones, Apalachin, NY– Valeria Juarez Murguia, DuBois, PA– Jeremiah Kahle, DuBois, PA– Corrin Kanour, Clearfield, PA– Sydney Kaschalk, DuBois, PA– Jenna Kavelak, Grampian, PA– Alena Keen, DuBois, PA– Grant Kiehl, Brookville, PA– Cole Knable, McVeytown, PA– Amanda Kucic, New Bethlehem, PA– Kaelynn Kuhar, Saint Marys, PA– Alaina Leasure, Rochester Mills, PA– Gavin Leckey, Saint Marys, PA– Lilia Lion. Saint Marys, PA– Alex Long, Reynoldsville, PA– Graham Lott, Punxsutawney, PA– Braden Love, Punxsutawney, PA– Isaiah Lutz, Winburne, PA– Kristen Mahle, Marble, PA– Dominic Maines, Clearfield, PA– Kelsey Makin, Brookville, PA– Erin Maloney, DuBois, PA– Kylee Mammone, DuBois, PA– Morgan Mandell, Philipsburg, PA– Hayle Matter, Lower Burrell, PA– Molly Mazzaferro, Reynoldsville, PA– Haley McAninch, DuBois, PA– Breanna McCahan, Olanta, PA– Abigail McCracken, West Decatur, PA– Zachary McKendree, Brookville, PA– Heath Means, Rockton, PA– Allison Meko, Punxsutawney, PA– Brice Miller, Shelocta, PA– Braden Mohney, Mayport, PA– Autum Monaco, DuBois, PA– Thayne Morgan, Bigler, PA– Nathan Murarik, Karthaus, PA– Tanisha Myers, Snow Shoe, PA– Eliza Neal, Rossiter, PA– Karley Nelson, DuBois, PA– Hannah Oakes, DuBois, PA– Alexis Okane, DuBois, PA– Elliot Park, Brookville, PA– Khush Patel, DuBois, PA– Landon Pence, New Bethlehem, PA– Abigail Pentz, Grampian, PA– Anna Raffeinner, Kersey, PA– Lilyan Rahalla, Reynoldsville, PA– Emma Rebar, Grampian, PA– Gage Ripka, Spring Mills, PA– Karli Ripka, Spring Mills, PA– Jude Roen, DuBois, PA– Riley Rougeux, Clearfield, PA– Emily Roush, Reynoldsville, PA– Haley Rummel, Brockway, PA– Rachel Russell, Morrisdale, PA– Michael Sanabria, Corsica, PA– Colin Say, Emlenton, PA– Deborah Schatz, Saint Marys, PA– Lucy Scheffler, DuBois, PA– Casey Serine, Jefferson Township, PA– Alexa Shick, Rimersburg, PA– Jack Shuchart, Seven Valleys, PA– Brandon Sicheri, Kersey, PA– Ethan Smith, Rockton, PA– Jason Stanko, Woodland, PA– Daniel Stauffer, Saint Marys, PA– Madison Steiner, Bellefonte, PA– Tyler Stitt, Reynoldsville, PA– Cameron Stom, Penfield, PA– Adam Straw, Curwensville, PA– Bayley Strouse, Sykesville, PA– Megrah Suhan, Brookville, PA– Nicholas Tate, DuBois, PA– Caleb Thompson, Reynoldsville, PA– Levi Thompson, Reynoldsville, PA– Daniel Torok, Fredonia, PA– Dylan Treaster, Rebersburg, PA– Morgan Warrick, Curwensville, PA– Lexie Wertz, Dysart, PA– Riley West, DuBois, PA– Emiley Wheeler, Sugar Grove, PA– Karter Witmer, Wellsboro, PA– Gaven Wolfgang, DuBois, PA– Layton Yarus, DuBois, PA– Tyler Yough, Chicora, PA

Copyright © 2022 EYT Media Group, Inc. All rights reserved. Any copying, redistribution or retransmission of the contents of this service without the express written consent of EYT Media Group, Inc. is expressly prohibited.