Clarion County One of the Safer Counties in State When Ranked by Motor Vehicle Fatalities

CLARION CO., Pa. (EYT) – According to the Fatality Analysis Reporting System compiled by the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), coming in at number 20 out of 67, Clarion County is one of the safer counties in the state when ranked by motor vehicle fatalities.

With a population of 37,241, the NHTSA states there were 8.06 motor vehicle crash fatalities per 100,000 residents in Clarion County in 2020, according to the latest data available.

The actual number of people who died in a motor vehicle crash in 2020 was three, with no pedestrian or bicyclist fatalities.

The counties are ranked by the number of deaths per 100,000 people in ascending order, meaning the county with the lowest number of fatalities per 100,000 residents is in the top spot. The higher the ranking, the more deaths per 100,000 there were in that county.

In 2020, Forest and Green Counties tied for first place.

NHTSA ranked the following counties in reference to motor vehicle fatalities:



#1 Forest County— Population 6,973



Nyttend, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: n/a

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 0

Driver Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#1 Greene County— Population 35,954



Nyttend, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: n/a

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 0

Driver Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#3 Elk County— Population 30,990



Nicholas, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 3.23

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 1

Driver Fatalities: 1 (3.23 per 100,000 residents)

(3.23 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#4 Montgomery County— Population 856,553



Douglas Muth, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 5.14

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 44

Driver Fatalities: 35 (4.09 per 100,000 residents)

(4.09 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 9 (1.05 per 100,000 residents)

(1.05 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#5 Butler County— Population 193,763



Mvincec, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 5.16

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 10

Driver Fatalities: 10 (5.16 per 100,000 residents)

(5.16 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#6 Cambria County— Population 133,472



Publichall, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 5.24

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 7

Driver Fatalities: 7 (5.24 per 100,000 residents)

(5.24 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#7 Allegheny County— Population 1,250,578



Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 5.36

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 67

Driver Fatalities: 57 (4.56 per 100,000 residents)

(4.56 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 9 (0.72 per 100,000 residents)

(0.72 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (0.08 per 100,000 residents)

#8 Delaware County— Population 576,830



oemgenus, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 5.37

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 31

Driver Fatalities: 28 (4.85 per 100,000 residents)

(4.85 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 2 (0.35 per 100,000 residents)

(0.35 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (0.17 per 100,000 residents)

#9 Potter County— Population 16,396



Andre Carrotflower, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 6.1

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 1

Driver Fatalities: 1 (6.1 per 100,000 residents)

(6.1 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#10 Cumberland County— Population 259,469



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 6.17

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 16

Driver Fatalities: 14 (5.4 per 100,000 residents)

(5.4 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 2 (0.77 per 100,000 residents)

(0.77 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#11 Erie County— Population 270,876



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 6.28

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 17

Driver Fatalities: 15 (5.54 per 100,000 residents)

(5.54 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (0.37 per 100,000 residents)

(0.37 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (0.37 per 100,000 residents)

#12 Monroe County— Population 168,327



Nicholas, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 6.53

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 11

Driver Fatalities: 11 (6.53 per 100,000 residents)

(6.53 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#13 Fulton County— Population 14,556



Smallbones, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 6.87

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 1

Driver Fatalities: 1 (6.87 per 100,000 residents)

(6.87 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#14 Chester County— Population 534,413



Camerafiend, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 6.92

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 37

Driver Fatalities: 33 (6.17 per 100,000 residents)

(6.17 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 3 (0.56 per 100,000 residents)

(0.56 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (0.19 per 100,000 residents)

#15 York County— Population 456,438



Skabat169, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 7.02

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 32

Driver Fatalities: 27 (5.92 per 100,000 residents)

(5.92 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 5 (1.1 per 100,000 residents)

(1.1 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#16 Crawford County— Population 83,938



Nicholas, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 7.15

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 6

Driver Fatalities: 5 (5.96 per 100,000 residents)

(5.96 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (1.19 per 100,000 residents)

(1.19 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#17 Dauphin County— Population 286,401



Rina Pitucci, Flickr

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 7.33

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 21

Driver Fatalities: 20 (6.98 per 100,000 residents)

(6.98 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (0.35 per 100,000 residents)

(0.35 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#18 Armstrong County— Population 65,558



Generic1139, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 7.63

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 5

Driver Fatalities: 5 (7.63 per 100,000 residents)

(7.63 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#19 Northampton County— Population 312,951



Shuvaev, Wikimedia Commons)

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 7.99

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 25

Driver Fatalities: 21 (6.71 per 100,000 residents)

(6.71 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 4 (1.28 per 100,000 residents)

(1.28 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#20 Clarion County— Population 37,241



Doug Kerr, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 8.06

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 3

Driver Fatalities: 3 (8.06 per 100,000 residents)

(8.06 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#21 Blair County— Population 122,822



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 8.14

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 10

Driver Fatalities: 10 (8.14 per 100,000 residents)

(8.14 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#22 Beaver County— Population 168,215



Jerrye & Roy Klotz, MD, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 8.32

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 14

Driver Fatalities: 13 (7.73 per 100,000 residents)

(7.73 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (0.59 per 100,000 residents)

(0.59 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#23 Bucks County— Population 646,538



Smallbones, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 8.35

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 54

Driver Fatalities: 52 (8.04 per 100,000 residents)

(8.04 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 2 (0.31 per 100,000 residents)

#24 Bedford County— Population 47,577



Canadian2006, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 8.41

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 4

Driver Fatalities: 4 (8.41 per 100,000 residents)

(8.41 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#25 Lancaster County— Population 552,984



Daderot, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 9.77

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 54

Driver Fatalities: 47 (8.5 per 100,000 residents)

(8.5 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 6 (1.09 per 100,000 residents)

(1.09 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (0.18 per 100,000 residents)

#26 Lehigh County— Population 374,557



Smallbones, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 9.88

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 37

Driver Fatalities: 32 (8.54 per 100,000 residents)

(8.54 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 4 (1.07 per 100,000 residents)

(1.07 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (0.27 per 100,000 residents)

#27 McKean County— Population 39,941



Nicholas, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 10.01

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 4

Driver Fatalities: 3 (7.51 per 100,000 residents)

(7.51 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (2.5 per 100,000 residents)

(2.5 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#28 Centre County— Population 158,172



Nicholas, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 10.11

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 16

Driver Fatalities: 14 (8.85 per 100,000 residents)

(8.85 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (0.63 per 100,000 residents)

(0.63 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (0.63 per 100,000 residents)

#29 Pike County— Population 58,535



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 10.25

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 6

Driver Fatalities: 6 (10.25 per 100,000 residents)

(10.25 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#30 Berks County— Population 428,849



Leonard L Groff, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 10.5

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 45

Driver Fatalities: 37 (8.63 per 100,000 residents)

(8.63 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 6 (1.4 per 100,000 residents)

(1.4 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 2 (0.47 per 100,000 residents)

#31 Lycoming County— Population 114,188



Ruhrfisch, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 10.51

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 12

Driver Fatalities: 12 (10.51 per 100,000 residents)

(10.51 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#32 Franklin County— Population 155,932



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 10.9

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 17

Driver Fatalities: 15 (9.62 per 100,000 residents)

(9.62 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (0.64 per 100,000 residents)

(0.64 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (0.64 per 100,000 residents)

#33 Lackawanna County— Population 215,896



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 11.12

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 24

Driver Fatalities: 22 (10.19 per 100,000 residents)

(10.19 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 2 (0.93 per 100,000 residents)

(0.93 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#34 Bradford County— Population 59,967



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 11.68

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 7

Driver Fatalities: 6 (10.01 per 100,000 residents)

(10.01 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (1.67 per 100,000 residents)

(1.67 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#35 Union County— Population 42,681



Ruhrfisch, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 11.71

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 5

Driver Fatalities: 5 (11.71 per 100,000 residents)

(11.71 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#36 Westmoreland County— Population 354,663



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 12.13

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 43

Driver Fatalities: 39 (11 per 100,000 residents)

(11 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 4 (1.13 per 100,000 residents)

(1.13 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#37 Tioga County— Population 41,045



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 12.18

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 5

Driver Fatalities: 5 (12.18 per 100,000 residents)

(12.18 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#38 Mercer County— Population 110,652



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 12.65

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 14

Driver Fatalities: 13 (11.75 per 100,000 residents)

(11.75 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (0.9 per 100,000 residents)

(0.9 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#39 Lawrence County— Population 86,070



Nyttend, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 12.78

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 11

Driver Fatalities: 11 (12.78 per 100,000 residents)

(12.78 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#40 Luzerne County— Population 325,594



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 12.9

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 42

Driver Fatalities: 35 (10.75 per 100,000 residents)

(10.75 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 6 (1.84 per 100,000 residents)

(1.84 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (0.31 per 100,000 residents)

#41 Northumberland County— Population 91,647



Publichall, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 13.09

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 12

Driver Fatalities: 11 (12 per 100,000 residents)

(12 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (1.09 per 100,000 residents)

#42 Jefferson County— Population 44,492



Doug Kerr, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 13.49

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 6

Driver Fatalities: 6 (13.49 per 100,000 residents)

(13.49 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#43 Somerset County— Population 74,129



Canadian2006, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 13.49

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 10

Driver Fatalities: 9 (12.14 per 100,000 residents)

(12.14 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (1.35 per 100,000 residents)

(1.35 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#44 Philadelphia County— Population 1,603,797



Michael Barera, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 13.65

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 219

Driver Fatalities: 166 (10.35 per 100,000 residents)

(10.35 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 48 (2.99 per 100,000 residents)

(2.99 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 5 (0.31 per 100,000 residents)

#45 Columbia County— Population 64,727



Ruhrfisch, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 13.9

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 9

Driver Fatalities: 9 (13.9 per 100,000 residents)

(13.9 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#46 Washington County— Population 209,349



Generic1139, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 15.28

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 32

Driver Fatalities: 29 (13.85 per 100,000 residents)

(13.85 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 3 (1.43 per 100,000 residents)

(1.43 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#47 Wyoming County— Population 26,069



Michael J, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 15.34

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 4

Driver Fatalities: 4 (15.34 per 100,000 residents)

(15.34 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#48 Schuylkill County— Population 143,049



Jakec, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 15.38

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 22

Driver Fatalities: 19 (13.28 per 100,000 residents)

(13.28 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 3 (2.1 per 100,000 residents)

(2.1 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#49 Carbon County— Population 64,749



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 15.44

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 10

Driver Fatalities: 9 (13.9 per 100,000 residents)

(13.9 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (1.54 per 100,000 residents)

(1.54 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#50 Huntingdon County— Population 44,092



Joe Calzarette, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 15.88

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 7

Driver Fatalities: 7 (15.88 per 100,000 residents)

(15.88 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#51 Lebanon County— Population 143,257



Smallbones, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 16.06

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 23

Driver Fatalities: 22 (15.36 per 100,000 residents)

(15.36 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (0.7 per 100,000 residents)

(0.7 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#52 Adams County— Population 103,852



Pixabay

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 16.37

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 17

Driver Fatalities: 16 (15.41 per 100,000 residents)

(15.41 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (0.96 per 100,000 residents)

(0.96 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#53 Montour County— Population 18,136



Smallbones, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 16.54

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 3

Driver Fatalities: 2 (11.03 per 100,000 residents)

(11.03 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (5.51 per 100,000 residents)

(5.51 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#54 Sullivan County— Population 5,840



Ruhrfisch, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 17.12

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 1

Driver Fatalities: 1 (17.12 per 100,000 residents)

(17.12 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#55 Wayne County— Population 51,155



Andrew Rodland, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 17.59

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 9

Driver Fatalities: 9 (17.59 per 100,000 residents)

(17.59 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#56 Warren County— Population 38,587



Nicholas, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 18.14

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 7

Driver Fatalities: 7 (18.14 per 100,000 residents)

(18.14 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#57 Perry County— Population 45,842



Smallbones, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 19.63

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 9

Driver Fatalities: 8 (17.45 per 100,000 residents)

(17.45 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 1 (2.18 per 100,000 residents)

#58 Clearfield County— Population 80,562



Pubdog, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 19.86

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 16

Driver Fatalities: 15 (18.62 per 100,000 residents)

(18.62 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (1.24 per 100,000 residents)

(1.24 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#59 Snyder County— Population 39,736



Smallbones, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 20.13

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 8

Driver Fatalities: 8 (20.13 per 100,000 residents)

(20.13 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#60 Juniata County— Population 23,509



Nyttend, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 21.26

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 5

Driver Fatalities: 4 (17.01 per 100,000 residents)

(17.01 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (4.25 per 100,000 residents)

(4.25 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#61 Indiana County— Population 83,246



Doug Kerr, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 21.62

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 18

Driver Fatalities: 15 (18.02 per 100,000 residents)

(18.02 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 3 (3.6 per 100,000 residents)

(3.6 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#62 Fayette County— Population 128,804



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 21.74

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 28

Driver Fatalities: 27 (20.96 per 100,000 residents)

(20.96 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (0.78 per 100,000 residents)

(0.78 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#63 Venango County— Population 50,454



Finetooth, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 21.8

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 11

Driver Fatalities: 11 (21.8 per 100,000 residents)

(21.8 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#64 Cameron County— Population 4,547



Nicholas A. Tonelli, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 21.99

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 1

Driver Fatalities: 1 (21.99 per 100,000 residents)

(21.99 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#65 Mifflin County— Population 46,143



Pubdog, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 23.84

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 11

Driver Fatalities: 11 (23.84 per 100,000 residents)

(23.84 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#66 Clinton County— Population 37,450



Canva

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 24.03

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 9

Driver Fatalities: 8 (21.36 per 100,000 residents)

(21.36 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 1 (2.67 per 100,000 residents)

(2.67 per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

#67 Susquehanna County— Population 38,434



Nicholas, Wikimedia Commons

Motor Vehicle Crash Fatalities per 100,000 residents: 28.62

Total Motor Vehicle Crash Fatalities: 11

Driver Fatalities: 11 (28.62 per 100,000 residents)

(28.62 per 100,000 residents) Pedestrian Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

(n/a per 100,000 residents) Bicyclist Fatalities: 0 (n/a per 100,000 residents)

