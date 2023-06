Troopers Investigating Theft of Over $17K in Jewelry in Shippenville Borough

SHIPPENVILLE BOROUGH, Pa. (EYT) – State police in Clarion are investigating a theft of over $17,000 in jewelry in Shippenville Borough.

According to a release issued by PSP Clarion on Sunday, June 25, troopers responded to a report of a theft on Olive Drive in Shippenville Borough, Clarion County, at 11:12 a.m. on Monday, June 19.

Police say the following items were stolen:

– 14 KW SOL/14 W 1/20 CTTW RD DIA EARRINGS, Value $169.00



– 10 KR ACCT DIA/10 KR DIA FASH RING, Value $229.00– SV DIA BRACELET/SSIL DIA BRACELETS, Value $199.99– SSIL DIA CROSS/SLV 1/15 CT DIA CROSS 18″, Value $300.00– SSIL EARRINGS/SV RAD REF SOL EARRINGS, Value $379.00– SV 1/3 / LCD SV 1/2 EARRINGS, Value $300.00– WG DIA CROSS 18″/10 KW 1/10 CT DIA CROSS PEND., Value $400.00– 14 KR OP CH/WH/RD / LEVIAN COLOR PENDANT, Value $999.00– 10 KW PENDANT/10 WG 1/15 CT DIA CROSS 18″, Value $299.99– 10 KR 1/5 CTW / 10 KR DIA FASH RING, Value $699.99– 14 KR OPAL/14 KR OPAL CH/WH DIA EARRINGS, Value $1,299.00– 14 WG EARRINGS/14 WG 1/5 CTW RD DIA, Value $319.00– 10 KY NECKLACES/10 KY 1/15 CT RD DIA FASH NECK, Value $399.99– 10 WG DIA 18″/10 KW 1/10 DIA PEND, Value $349.00– 10 KY DIAMOND/10 YG 1/10 CT DIA KEY PENDANT, Value $500.00– SSIL 18″/SLV 1/15 CT DIA CROSS PENDANT, Value $299.00– SSIL DISNEY/OT MM SV 1/20 CT BK DIA MICKEY PEND, Value $130.00– 10 WG DIA EARRINGS/10 KW 1/4 CTW DIA EARRINGS, Value $499.00– 18 KW 1/4 CT I1/RD CERT SOL EARRINGS, Value $509.00– JS/10 KR/ DIA ACCENT ICONIC RD PD/SSIL FASH 18″, Value $249.00– 14 WG BAND/EU 14 KW 1/5 CTW RD DIA BAND, Value $749.00– 10 KW STACKABLE/10 KW 1/2 CTTW RD DIA BAND, Value $519.00– 10 KR 1/20 CT DIA FASH CHEVRON RING, Value $349.99– STERLING SILVER 1/4 CT PRIN RAD REF/SOL EARRING, Value $379.00– STERLING SILVER SV 1/20 CT CROSS PENDANT, Value $149.99– 14 KW 1/4 CTTW/14W DIA EARRINGS, Value $509.00– 14 KY 1/2 DIA SOL, Value $1,009.00– 10 WG NECKLACE/10 KW 1/2 CT DIA FASH, Value $1,199.00– 10 KW 1/2 CT SOL/10 WG SOL EARRINGS, Value $879.00– SV 1/3 RD REF/SSIL EARRINGS, Value $449.00– SS1 DIA EARRING/SV 1/6 CT RD DIA FASH EARRINGS, Value $299.00– LBL SV/SSIL LBL 1/4 CT FASH NECKLACE, Value $450.00– LBL SV 1/4 DIA/SSIL LOVE AND BE LOVED FASH HOOPS, Value $450.00– 18 K 1/4 CT CERT/18 WG SOL EARRINGS, Value $509.00– 14 YG SOL/14 KY 1/4 CTTW SOL EARRINGS, Value $500.00– SV 1/10 CT/SSIL DIAMOND EARRINGS, Value $250.00

The total value of the stolen items is $17,178.94.

The victim is a 43-year-old Shippenville woman.

This investigation is ongoing.

Copyright © 2023 EYT Media Group, Inc. All rights reserved. Any copying, redistribution or retransmission of the contents of this service without the express written consent of EYT Media Group, Inc. is expressly prohibited.