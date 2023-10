ALF Car Show, Cornhole Tournament, & Junior Olympics Winners Announced

CLARION, Pa. (EYT) – The Autumn Leaf Festival is in full swing and multiple contests have already wrapped up.

Autorama Cruise-in sponsored by First Energy

ALF Chair Choice: 1967 Pontiac Firebird (pictured above) owned by Brayden and Mark Allio of Leeper.

Autorama Chair Choice: 32 Ford Coupe (pictured below)

The Advanced Drainage Systems Cornhole Tournament (Saturday, September 30)

1st Place: Jack Passinger and Jeff Kinney

2nd Place: Shawn Knisley and John Nichol

3rd Place: Rob Shaffer and Mike Desanto

4th Place: Eddie Botwright and Ian Maxim

PNC Bank Junior Olympics Winners (Sunday, October 1) at the PennWest University Clarion Campus Stadium

A total of 112 young athletes competed with their gender and age groups in four categories: dash, long jump, baseball/softball throw, and

javelin throw.

Dash:

Girls – Age 5: 1. Audrey Kirby, 2. Raegan Willison, 3. Adalyn Fabiszewski.

Boys – Age 5: 1. Cody Chesterfield, 2. Sullivan Weiser, 3. Kyle Stinson.

Girls – Age 6: 1. Karly McAdoo, 2. Fen McNeil, 3. Ryleigh Goldthwaite.

Boys – Age 6: 1. Cole Wells, 2. Mason Stumper, 3. Kyson Delp.

Girls – Age 7: 1. Kenna Swartfegger, 2. Jency Ferguson, 3. Lakan Colwell.

Boys – Age 7: 1. Brooks Telesz, 2. Logan Hepinger, 3. Nolan Burns.

Girls – Age 8: 1. Everly Beach, 2. Molly McAdoo, 3. Rylan Ferguson

Boys – Age 8: 1. Christian McClung, 2. Dylan Space, 3. Michael Baker.

Girls – Age 9: 1. Ava Swartfager, 2. Hannah Smith, 3. Calista Miles.

Boys – Age 9: 1. Grayson Marshall, 2. Trey Ace, 3. Kaden Wolff.

Girls – Age 10: 1. Elsie Ochs, 2. Adalyn Amsler, 3. Hayden Ferguson.

Boys – Age 10: 1. Eric Craig, 2. Kasen Steele, 3. Landen Hassler.

Girls – Age 11 & 12: 1. Kalli Steele, 2. Natalie Kirkwood, 3. Elise Beach.

Boys – Age 11 & 12: 1. Hunter Wayland, 2. Ian Craig, 3. Isaac Best.

Long Jump

Girls – Age 5: 1. Audrey Kirby, 2. Rylee Wells, 3. Adalyn Fabiszewski.

Boys – Age 5: 1. Evan McNeil, 2. Sullivan Weiser, 3. Lexan Burns.

Girls – Age 6: 1. Ryleigh Goldthwaite, 2. Fen McNeil, 3. Karly McAdoo.

Boys – Age 6: 1. Kasen Cathcart, 2. Cole Wells, 3. Kole Colwell.

Girls – Age 7: 1. Brielle Cathcart, 2. Kenna Swartfegger, 3. Aleigha Smith.

Boys – Age 7: 1. Brooks Telesz, 2. Cameron Bucholz, 3. Karsen Wolff.

Girls – Age 8: 1. Everly Beach, 2. Molly Mcadoo, 3. Rylan Ferguson.

Boys – Age 8: 1. Enzo Castellan, 2. Michael Baker, 3. Camdin Delp.

Girls – Age 9: 1. Hannah Smith, 2. Ava Swartfager, 3. Claire Russell.

Boys – Age 9: 1. Grayson Marshall, 2. Geno Bifano, 3. Kaden Wolff.

Girls – Age 10: 1. Ellsie Ochs, 2. Adalyn Amsler, 3. Avery Costellah.

Boys – Age 10: 1. Landen Hassler, 2. Eric Craig, 3. Kasen Steele.

Girls – Age 11 & 12: 1. Kalli Steele, 2. Natalie Kirkwood, 3. Elise Beach.

Boys – Age 11 & 12: 1. Isaac Best, 2. Hunter Wayland, 3. Brice Baker.

Javelin

Girls – Age 5: 1. Audrey Kirby, 2. Rylee Wells, 3. Reagan Willison.

Boys – Age 5: 1. Sullivan Weiser, 2. Karter Kiohl, 3. Finn Kaetzel.

Girls – Age 6: 1. Kennedy Schmader, 2. Ryleigh Goldthwaite, 3. Kyleigh Skrzypek.

Boys – Age 6: 1. Briar Mohney, 2. Kyson Delp, 3. Cade Swartfager.

Girls – Age 7: 1. Brielle Cathcart, 2. Kovie Kiehl, 3. Rowan Maples.

Boys – Age 7: 1. Cameron Bucholz, 2. Hudson M., 3. Karsen Wolff.

Girls – Age 8: 1. Molly Mcadoo, 2. Rylan Ferguson, 3. Lorelei Whiteman.

Boys – Age 8: 1. Dylan Space, 2. Connor Chesterfield, 3. Michael Baker.

Girls – Age 9: 1. Claire Russell, 2. Ella Cervenec, 3. Ava Swartfager.

Boys – Age 9: 1. Kaden Wolff, 2. Linken Kaetzel, 3. Geno Bifano.

Girls – Age 10: 1. Hayden Ferguson, 2. Ellsie Ochs, 3. Adalyn Amsler.

Boys – Age 10: 1. Lieam Fabiszewski, 2. Eric Craig, 3. Landen Hassler.

Girls – Age 11 & 12: 1. Natalie Kirkwood, 2. Elise Beach, 3. Kalli Steele.

Boys – Age 11 & 12: 1. Brice Baker, 2. Isaac Best, 3. Ian Craig.

Baseball (Boys) / Softball (Girls)

Girls – Age 5: 1. Raegan Willison, 2. Livia Reffner, 3. Audrey Kirby.

Boys – Age 5: 1. Sullivan Weiser, 2. Karter Kiehl, 3. Lexan Burns.

Girls – Age 6: 1. Ryleigh Goldthwaite, 2. Kennedy Schmader, 3. Tori LaCross.

Boys – Age 6: 1. Mason Stumpner, 2. Cade Swartfager, 3. JD Ferguson.

Girls – Age 7: 1. Kenna Swartfegger, 2. Korrie Kiehl, 3. Brielle Cathcart.

Boys – Age 7: 1. Brooks Telesz, 2. Karsen Wolff, 3. Jace Cervenec.

Girls – Age 8: 1. Stella Ochs, 2. Rylan Ferguson, 3. Lorelei Whiteman.

Boys – Age 8: 1. Nolan Skrzypek, 2. Preston Hassler, 3. Christian McClung.

Girls – Age 9: 1. Ava Swartfager, 2. Hannah Smith, 3. Ella Cervenec.

Boys – Age 9: 1. Grayson Marshall, 2. Geno Bifano, 3. Trey Ace.

Girls – Age 10: 1. Ellsie Ochs, 2. Adalyn Amsler, 3. Hayden Ferguson.

Boys – Age 10: 1. Kasen Steele, 2. Eric Craig, 3. Zander McClellan.

Girls – Age 11 & 12: 1. Kalli Steele, 2. Natalie Kirkwood, 3. Elise Beach.

Boys – Age 11 & 12: 1. Isaac Best, 2. Brice Baker, 3. Hunter Wayland.

Copyright © 2023 EYT Media Group, Inc. All rights reserved. Any copying, redistribution or retransmission of the contents of this service without the express written consent of EYT Media Group, Inc. is expressly prohibited.