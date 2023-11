Clarion-Limestone School Announces Honor Roll Students for First Quarter

STRATTANVILLE, Pa. (EYT) – Clarion-Limestone High School on Thursday released the names of the students who achieved high honors and honors in the first quarter of the 2023-24 school year.

HIGH HONOR ROLL:

Grade 7: Lydie Aaron, Adalynn Ciprich, Tegan Esiso, Hannah Love, and Brooke Meals.

Grade 8: Avery Bunch, Makayla Clinger, Taylor Coull, Dana Coulson, Zoe Grace, Corinne Hepfl, Erin Himes, Isaac Keighley, Caden Lewis, Rylee Lindenpitz, Isabella McClain, Ryan Miles, Jackson Mravintz, Jorja Parkinson, Regan Pavlock, Caitlin Reinsel, and Kaleb Walker.



Tayven DeLoe, Megan Fenske, Erika Meals, Verle Pavlock, Megan Powell, and Emma Zacherl.Audrey Aaron, Camden Coleman, Tiffany French, Jesalyn Girt, Charles Hepfl, Thomas Himes, Hope Kemmer, Brady McKinley, Aron Milliron, Kaley Milliron, Riley Morris, Brantley Parker, Evan Pawlowicz, Kaden Rembold, Kamlor Smith, Kaylee Smith, Madison Swartz, and Caitlyn Wolfe.Reigan Andring, Corbyn Brown, Aiden Coulson, Jenna Dunn, Layton Dunn, Adylin Girt, Madison Greeley, Casey Love, Logan Meier, Logan Powell, Riley Rinker, Samantha Simpson, Jesse Siwiecki, Heather Strohm, and Aidan Wilson.Ella Aaron, Madison Aaron, Seth Baughman, Alexis Coull, Clara Coulson, Jack Craig, Zoey Ferguson, Abigail Foster, Maci Grenci, Colton Keihl, Abigail Knapp-Greeley, Alexandria Leadbetter, Lilly Mahle, Ty Rankin, Rilee Ransom, Katera Sebastian-Sims, Grace Shick, Sean Slywczuk, Maleah Smith, Maia Strohm Alyssa Wiant, and Daniel Wilson.

HONOR ROLL:

Grade 7: Andie Allison, Vanessa Beers, Bailey Beinhaur, Ethan Ferguson, Amelia Jewell, Danica Lander, Samantha Lewis, Jasmine Madison, Lexi O’Brien, Josie Rankin, Hailey Strohm, and Dalton Yeany.

Grade 8: Julian Allison, Aiden Bailey, Brody Beggs, Natalie Birch, Jeliza Jane Childs, Leo Coradi, Kayden Fiscus, Ryli Girt, Arleigh Haggerty, Casey Kemmer, Marissa McKinley, Brenna McNaughton, Lauren Meier, Payton Patterson, Samantha Patton, Ryan Rinker, Landon Rominski, and Serena Smith.

Grade 9: Levi Bates, Hannah Beggs, Gage Best, Paul Craig, Kiya Defranco, Calyssa Hartle, Liam Huwar, Ty Kiehl, Craylynn Kotchey, Dylan Latshaw, Alexander Love, Stephanie McHenry, Reagan Parker, Payton Radaker, Reese Runyan, Julianna Schwabenbauer, Paytn Shirey, Diana Skinner, Jadyn Truax, and Bindi Weiland.

Grade 10: Thalen Allison, Briggs Beckwith, Brynden Carrier, Logan Emings, Nickolas Gross, Colin Haggerty, Kennedy Haggerty, Dylan Haight, AnnaBeth Huffman, Adisen Jackson, Hunter Lechner, Ava Painter, Sydney Smith, Lily Spratt, and Nathan Standfest.

Grade 11: Braylon Beckwith, Kathryn Fenske, Brianna Fiscus, Preston French, Chloe Garvey, Dylin Geist, Ada Huwar, Kamden Kemmer, Logan Lutz, Jack Monnoyer, Madison Ray, Dominic Shannon, Jayden Siwiecki, Lakin Theiss, and Dylan Yeany.

Grade 12: Jack Callen, Gracie Dunkle, Emma Goughler, Danielle Hawk, Zachery Jones, Jeremy McNaughton, Brayden Murray, Taima Oliver Brayden Renninger, Meghan Rittenhouse, Jacob Smith, Landon Smith, Thomas Smith, Olivia Smith, Holden Sparks, Jade Terrana, and Peyton Yeaney.

