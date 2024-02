Forest Area School District Names Second Quarter Honor Roll Students, Awards List

FOREST CO., Pa. (EYT) – Forest Area School District recently announced East Forest School and West Forest School honor roll and awards list for the second grading period.

(Photo courtesy Forest Area School District.)

East Forest High School Honor Students

Second Quarter – January 2024

Highest Honors

Ninth Grade: Addyson Neill, Logan Stevenson

12th: Kaylie Rooke

High Honors:

Seventh Grade: Mark Rooke

Eighth Grade: Alexandrea Carroll, Jacob Glass, Brody Hartle, Vera Heferle, Hailee Oliver

Ninth Grade: Zachary Walton

10th: Aidan Faust, Nicholas Geraci, Jonah Glass

11th: Peighton Trout, Summer Watkins

12th: Kendra Carroll, Alex Contrael, Erika Hart, Taylor Oliver

Honor Roll:

Seventh Grade: Alyssa Best

Eighth Grade: Luke Simpson

Ninth Grade: Vincent Carey, Coltin Carr, Karlee Shaffer

10th: Maia Elias, Willa Heferle, Jalynn Weiss

11th: Jayleigh Cochran, Lauren Geraci, Aletta Summers

East Forest Elementary School Honor Students

High Honors

Grade 3: William Oliver, Rylyn Parrett, Michael Walker

Grade 4: Joshua Russ

Grade 5: Kyleah Best, Emma DeLay, Cheyenne Grantz, Jackson Sekera, Addison Spence

Grade 6: Garret Neill

Honor Roll

Grade 3: Avery Colvin, Hailey Leffew, Karl McDonald, Waylon Thomas

Grade 4: Brooke-Lynn Blair, Eden Glass, Zachary Kay, Dante Tobolski

Grade 5: Ryder Summers, Peyton Wonderling, KayLeanna Zeigler

Grade 6: Leah Losey

West Forest Elementary/Secondary School

Honors

Grade 3 – Raylan Bell, Harley Brady, Hope Daugherty, John DeVito, Hunter Flick, Charlotte Foley, Jo-Anna Gillenwater, Brooklyn Martin, Elijah Phillips, Benjamin Wolfe

Grade 4 – Anthony Foley, Aubree Kaputa

Grade 5 – Lillian Bawden, Dakota Burkett, Reed Clark, Naomi Daugherty, Jayden Scherer, Annabella Sebastian

Grade 6 – Kyleighna Alsbaugh, Ava Dunkle, Zoey Fishel, Ariana Millard, Garrett O’Connor, Khloe Phillips, Gavin Summerville

High Honors

Grade 3 – Maya Alex, Colten Hillard, Preston Hitchcock, Leonardo Rivera

Grade 4 – Jonah Beichner, Maddox Druckemiller, Aspen Ellenberger, Summer Ellenberger, Ryan Howe, Clarissa McWilliams, Leahanna Nanni, AuBrianna Overly, Mason Sell, Earlon Sibble

Grade 5 – Eliana Forker, Lukas Moats, Abigail Powell, Abbigail Summerville, Kendall Wescoat

Grade 6 – Lily Beach, Abrielle Summerville, Jaycee Tkach

West Forest High School

Honors

Grade 7 – Kya Baker, Samuel Bayle, Aaliyah Donato, Khloe Flick, Kourtney Myers, Samantha Payne

Grade 8 – Ryan Anderson, Giannah Brown, Nicholas Conti, Cameron Felleti, Shelby Hrach, Achelies Miller, Kale Morrison, Lynzi Spence, Serenity Warnsing

Grade 9 – Johnathan Bowser, Hailie McWilliams, Ezra Miles, Madalynn Schmitt, Kataryn Sibble, Colton Whitton

Grade 10 – Conner Summerville, Tyler Zirwas

Grade 11 – Mitchell Bawden, Daniel Custer, Dillon Isovitsch, Todd Miller

Grade 12 – Amber Guzzi, Christian Steigerwald

High Honors

Grade 7 – Ethan Beach, Jason Bell, Grace Potts, Bentley Sharrar, Natalie Wagner

Grade 8 – Thomas Johnson, Ethan McFadden, Haylee Riemenschneider

Grade 9 – Logan Kline, Alison McLaughlin, Alanah Wagner

Grade 10 – Grace Flick, Hazel Hilyer, Jayden McKeel, Kyla Morrison, Violet Riel

Grade 11 – Colter Bayle, Kaylyn Beichner, Zachary Carll, Nathan Dietrich, Harley Ellenberger

Grade 12 – Tori Brown, Faith Dietrich, Izabelle Flick, Colton Kuntz, Katie Salsgiver

Highest Honors

Grade 7 – Illanna Ross

Grade 8 – Izabella Wagner

Grade 9 – William Kahle-Hannold, Ryelee O’Connor, Robert Payne, Hayley VanDyke

Grade 10 – Esther Forker, Macalie Hoffmann, Ayla Reese

Grade 12 – Jessica Culver

Copyright © 2024 EYT Media Group, Inc. All rights reserved. Any copying, redistribution or retransmission of the contents of this service without the express written consent of EYT Media Group, Inc. is expressly prohibited.